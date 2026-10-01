2. Pendik Memleket Günleri Başlıyor
Pendik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Pendik Memleket Günleri, 2-24 Ekim 2026 tarihleri arasında Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Farklı şehirlerin kültürel zenginliklerini, yöresel değerlerini ve geleneklerini bir araya getirecek etkinlikte ziyaretçiler, memleket kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.
Yayınlanma:
2. Pendik Memleket Günleri Başlıyor
Pendik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Pendik Memleket Günleri, 2-24 Ekim 2026 tarihleri arasında Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Farklı şehirlerin kültürel zenginliklerini, yöresel değerlerini ve geleneklerini bir araya getirecek etkinlikte ziyaretçiler, memleket kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin açılış programına tüm halkımız davetlidir.
Yer: Pendik Millet Bahçesi
Tarih: 02 Ekim 2026 Cuma
Saat: 15.00
Yerel