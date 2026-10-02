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Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

Dün akşam Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!
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Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

Dün akşam Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol, herhangi bir bahis oynamadığını belirterek hesabındaki para hareketlerinin borç verdiği kişilerle ilgili olduğunu söyledi.
Dün akşam Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Kol, bahis oynamadığını savunurken hesabındaki para hareketlerinin borç verdiği kişilerle ilgili olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı!

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verildi. Yasin Kol, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından dün akşam gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda Kol ve Erel hakkında işlem yapıldı.

YASİN KOL'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınmasının ardından Yasin Kol'un verdiği ilk ifade ortaya çıktı. DHA'da yer alan habere göre Kol, bahis oynadığı iddiasını reddetti.Kol ifadesinde, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kol ve Erel'in "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken MHK'ya yönelik yürütülen soruşturma da devam ediyor.

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Kaynak:AA

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