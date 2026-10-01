  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!
Yayınlanma:

Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ile Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!

AKOM'DAN SAATLİ UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise "Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren (08.00) etkisini artırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (60-70 km/sa) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-20 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji uyardı: AKOM saat verdi, Kuvvetli yağış geliyor!

DENİZLER İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği beklenirken, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi! Valilikten açıklama: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturulduSoma'da maden ocağında göçük meydana geldi! Valilikten açıklama: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu

PESİAD’dan Pendik’in yeni müftüsü ve emniyet müdürüne ziyaretPESİAD’dan Pendik’in yeni müftüsü ve emniyet müdürüne ziyaret

"Mevcut mafyatik jargona son vereceğim'' dedi: TFF Başkanlığına adaylığını duyurdu!"Mevcut mafyatik jargona son vereceğim'' dedi: TFF Başkanlığına adaylığını duyurdu!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hava Durumu
Meteoroloji'den İstanbul, İzmir, Bursa dahil 20 ilde sarı kod: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji'den İstanbul, İzmir, Bursa dahil 20 ilde sarı kod: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı aman dikkat! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı aman dikkat! Bugün hava nasıl, perşembe günü hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor! Bugün hava nasıl, pazartezi hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...
Hava sıcaklıkları düşüyor, yağmur geliyor! Bugün hava nasıl, pazartezi hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!
Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor!
Termometreler yükseliyor, bunaltıcı sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?
Termometreler yükseliyor, bunaltıcı sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: O bölgeleri serinletecek yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgeleri serinletecek yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu...