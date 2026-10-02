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TFF'de olağanüstü seçim kararı: İddiaya göre tarih bile verildi

Türk futbolunda Hakemler Dosyası soruşturmasının yankıları sürerken TFF yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TFF'de olağanüstü seçim kararı: İddiaya göre tarih bile verildi
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TFF'de olağanüstü seçim kararı: İddiaya göre tarih bile verildi

Türk futbolunda Hakemler Dosyası soruşturmasının yankıları sürerken TFF yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Haluk Yürekli, Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'ın 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile oynayacağı maçın ardından olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini öne sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Gazeteci Haluk Yürekli, TFF'nin olağanüstü seçime gitmeye hazırlandığını iddia etti.

TFF'de olağanüstü seçim kararı: İddiaya göre tarih bile verildi

HAKEMLER DOSYASI SONRASI DİKKAT ÇEKEN İDDİA

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Hakemler Dosyası soruşturması genişlerken, Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Federasyondaki gelişmelerin ardından Haluk Yürekli, TFF yönetiminin olağanüstü seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

İTALYA MAÇININ ARDINDAN KARAR BEKLENİYOR

Yürekli'nin aktardığına göre kritik tarih ise A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın sonrası. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Yürekli, bu karşılaşmanın ardından TFF'nin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini belirtti. TFF tarafından şu ana kadar olağanüstü seçim konusunda resmi bir karar açıklanmadı.

Kaynak: Son Dakika.com

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