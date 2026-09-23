Akaryakıta dev indirim yolda: İşte beklenen rakam...

Akaryakıt piyasasında motorin grubuna 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor. 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubundaysa fiyat değişikliği beklenmiyor.

"İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ 90,86 LİRAYA GERİLEYECEK"

İndirim gelmesi halinde;

İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya,

Ankara'da 91,87 liraya,

İzmir'de 92,26 liraya,

doğu illerinde ise 93,06 liraya gerileyecek.

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