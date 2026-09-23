Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Piyasalarda son durum ne?
Yayınlanma:
23 Eylül 2026 10:21
Altın fiyatları Fed'in faiz artırım beklentileri ve güçlü dolar nedeniyle baskı altında. Piyasalar, Fed'in gelecek adımlarını tahmin edebilmek için küresel verilere odaklanmış durumda. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
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Altın fiyatları Fed'in faiz artırım beklentileri ve güçlü dolar nedeniyle baskı altında. Piyasalar, Fed'in gelecek adımlarını tahmin edebilmek için küresel verilere odaklanmış durumda. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
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Fed'den yüksek faiz beklentisi ve ABD dolarının güçlü seyri, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 oranında değer kaybederek 4.345,99 dolara gerilerken, gram altın da yüzde 0,1 düşüşle 6822 TL'den alınıyor. Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,78 dolara indi.
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE...
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI...
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DOLARIN YÜKSELİŞİ FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR
Son iki ayın zirvesine yakın seyreden ABD doları, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi kısıtlıyor. Piyasalar, sıkı para politikalarının ne kadar süre devam edeceğini öngörebilmek adına küresel merkez bankalarından ve özellikle ABD'den gelecek verilere odaklanmış durumda.
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FED’İN ŞAHİN DURUŞU PİYASALARIN RADARINDA
Geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına çeken ABD Merkez Bankası (Fed), yıl bitmeden bir faiz artırımına daha gidebileceğinin mesajını verdi. Boston Fed Başkanı Susan Collins de enflasyonun yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalma riskine vurgu yaparak alınan faiz kararını destekledi.
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SİYASİ GELİŞMELER VE JEOPOLİTİK RİSKLER
Faiz getirisi olmayan altının kısa vadeli fiyatlamalarında jeopolitik gerilimler de kritik rol oynuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ile Birleşmiş Milletler nezdindeki diplomasi trafiği yakından izleniyor. Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hareketliliğin de kısa vadeli dalgalanmaları tetiklediğine dikkat çekiyor.
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Kısa vadeli baskılara rağmen merkez bankalarının güçlü altın alımları ve küresel belirsizlikler, uzun vadeli fiyat beklentilerini destekliyor.