Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Piyasalarda son durum ne?

DOLARIN YÜKSELİŞİ FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR

Son iki ayın zirvesine yakın seyreden ABD doları, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi kısıtlıyor. Piyasalar, sıkı para politikalarının ne kadar süre devam edeceğini öngörebilmek adına küresel merkez bankalarından ve özellikle ABD'den gelecek verilere odaklanmış durumda.