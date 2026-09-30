Akaryakıt fiyatlarında gözler bu gece yarısında: Motorin ve LPG'ye zam, Benzin 90 TL'yi aşacak!

BENZİN 90 TL SINIRINI AŞABİLİR

Hesaplanan vergi farkının tamamının pompa fiyatlarına yansıması halinde benzinin litre fiyatında tek seferde son derece yüksek bir artış yaşanacak. Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinin litresi İstanbul'da 90 TL'nin üzerine çıkabilecek. Ankara ve İzmir'de de litre fiyatının 90 TL sınırını belirgin şekilde aşması bekleniyor.Ancak 12,48 TL'lik rakam henüz kesinleşmiş bir pompa zammı değil. Gece yarısına kadar yeni bir düzenleme yapılması veya vergi tutarlarında değişikliğe gidilmesi halinde pompaya yansıyacak rakam da değişebilecek.