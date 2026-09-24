Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Güçlü ABD ekonomik verileri ve Fed'in parasal sıkılaştırma beklentileri, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 8 Güçlü ABD ekonomik verileri ve Fed'in parasal sıkılaştırma beklentileri, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 8 Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi nedeniyle düşüş yaşadı. Ancak Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarını yükselterek altın üzerindeki baskıyı hafifletti. 3 8 ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerin enflasyon endişelerini tetiklemesi ve Federal Reserve'in (Fed) parasal sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri, küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına yol açtı. Güçlenen dolar ve tırmanan ABD Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında kalan altın kan kaybederken, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. 4 8 ALTIN 4.300 DOLAR SINIRININ ALTINA İNDİ Dün yaşanan yüzde 1,76'lık sert düşüşün ardından altın, yeni güne de yüzde 0,05’lik hafif bir kayıpla başladı. Baskı altında kalan altının ons fiyatı 4.273 dolara kadar çekilerek 4.300 dolar psikolojik eşiğinin altına geriledi. Gram altın da 6741 TL seviyesinde. 5 8 Altındaki bu çözülmede iki ayın en yüksek seviyelerine tırmanan dolar endeksi etkili oldu. Endeksin 101 seviyesinin üzerindeki seyrini koruması, faiz getirisi olmayan kıymetli madenler üzerindeki baskıyı artırdı. 6 8 PİYASALARDA EKİM AYI FAİZ ARTIRIMI FİYATLANIYOR ABD’de beklentileri aşan özel sektör verileri ve Fed yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları, piyasalardaki faiz beklentilerini hızla değiştirdi. Bir gün önce yüzde 55 seviyesinde olan Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığı, gelen son verilerin ardından yüzde 70 seviyesine kadar fırladı. 7 8 HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ENFLASYON KAYGILARINI KÖRÜKLÜYOR Piyasalardaki faiz baskısını artıran bir diğer kritik unsur ise enerji kanadından geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, ABD ablukası ve yaptırımları sürdüğü müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişe izin verilmeyeceğine dair açıklamaları petrol fiyatlarını tırmandırdı. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırması, Fed'in daha sıkı bir faiz politikası izleyeceği beklentisini güçlendirerek altın üzerindeki yükü ağırlaştırıyor. 8 8 Piyasada hakim olan kısa vadeli satış baskısına rağmen emtia uzmanları uzun vadeli tabloya iyimser bakıyor.



