PESİAD’dan Pendik’in yeni müftüsü ve emniyet müdürüne ziyaret

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD), Pendik’te yeni görevlerine başlayan İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan ile İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlk ziyaret Emniyet Müdürü Kayış’a...

PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal başkanlığındaki heyet, ilk ziyaretini Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan İlyas Kayış’a gerçekleştirdi.

Karşılıklı tanışma ve iyi niyet temennileriyle gerçekleşen görüşmede, PESİAD’ın ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Pendik’in gündemi ve ilçede yürütülen asayiş çalışmaları üzerine de değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Başkan Cüneyt Battal ve beraberindeki heyet, Emniyet Müdürü Kayış’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kayış ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla PESİAD heyetine teşekkür etti.

Müftü Pehlivan’a da ziyaret

PESİAD heyetinin bir sonraki durağı, geçtiğimiz ay Pendik İlçe Müftülüğü görevine atanan Dr. Abdulhamid Pehlivan oldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, PESİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verilirken, Pendik’in gündemi ve ilçede yürütülen dini hizmetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal, Müftü Pehlivan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, misafirperverliği için teşekkür etti.

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Dr. Abdulhamid Pehlivan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cüneyt Battal ve PESİAD heyetine teşekkürlerini iletti.

PESİAD’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerle, ilçenin kamu kurumları ve iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temaslarını sürdürdüğü belirtildi.