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Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. 2 işçi kurtarılırken, 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı
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Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. 2 işçi kurtarılırken, 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük oldu.

İlk anda, göçük altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılırken, Halit Ersay ve Kerim Ören isimli madenciler hayatını kaybetti.

3 kişi ise, göçük altında mahsur kaldı. İşçiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ancak sabaha karşı madenden acı haber geldi. Göçük altında kalan madenciler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Manisa'da meydana gelen göçük sonrası acı haber geldi: 5 işçi kurtarılamadı

BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

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