Altın fiyatları yükselişe geçti: Yatırımcının gözü kulağı bu veride: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası cephesinden geldi.New York Fed Başkanı John Williams, Ortadoğu'daki çatışmalar ile yapay zeka yatırımlarındaki genişlemenin yüksek enflasyonun temel nedenleri arasında kalmaya devam ettiğini söyledi.Williams, ekonomik koşullara bağlı olarak bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir faiz artırımının uygun olabileceği mesajını verdi.Fed'den gelen şahin mesajlar tahvil getirilerini desteklerken, altın fiyatları üzerindeki baskının da devam etmesine neden oldu.