Ligin Alt Sıraları Karıştı: Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig’de bugün sezon resmen tamamlandı. Şampiyonluk yarışı kadar, alt sıralarda ligde kalma mücadelesi de sürdü. Son dakikaları büyük sürprize sahne olan ligde kalma yarışında son düşen takım belli oldu.

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Ligin Alt Sıraları Karıştı: Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?

Trendyol Süper Lig’in son düşen takımı MKE Ankaragücü oldu. Daha öncesinde ilk düşen takım İstanbulspor olmuştu. Ardından Siltaş Yapı Pendikspor düşmeyi garantiledi.

Ligin boyu kısaldıkça düşen diğer iki takımda birer hafta arayla oldu. Geçen hafta Vavacars Fatih Karagümrük düşmüştü. Bu hafta ise son maçlarda düşen takım Ankaragücü oldu.

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ANKARAGÜCÜ, HATAYSPOR VE KONYASPOR ARASINDA GİTTİ GELDİ

Ligde kalma mücadelesi 3 takım arasında yaşandı. Hatayspor, Çaykur Rizespor’u yenerek rahatlasa da Ankaragücü ve Konyaspor maçlarını bir yandan takip etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü maçta bordo mavililer müthiş bir geri dönüşle tamamladı.

Papara Park’ta oynanan karşılaşma 4-2’lik üstünlüğümüzle sonuçlandı. Trabzonspor’da galibiyeti getiren golleri; 63. dakikada Edin Vişça, 87, 90+1 ve 90+7. dakikada Enis Destan kaydetti. Bu skorla düşen dördüncü takım MKE Ankaragücü oldu.

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