Bekçi olmak isteyenler dikkat: Şartlar değişti, işte önemli detaylar...

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle bekçi alım şartları sıkılaştırıldı; askerlik zorunlu hale getirilirken, başvuru yapılacak ilde son bir yıl ikamet etme şartı getirildi. Ayrıca siyasi parti üyeliği olanlar başvuramayacak, yaş, eğitim ve adli sicil kriterleri ise korunacak.

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçisi alım şartlarında önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ASKERLİK ŞARTI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni yönetmelikle birlikte bekçi adayları için en dikkat çeken değişiklik askerlik şartı oldu. Buna göre erkek adayların askerlik görevini fiilen tamamlamış olması zorunlu tutulacak.

İKAMET ŞARTI GETİRİLDİ

Bekçi alımlarında artık ikamet şartı da aranacak. Adayların başvuru yaptıkları il sınırları içerisinde son bir yıldır kesintisiz olarak ikamet ediyor olması gerekecek. Bu düzenleme, şehir değiştiren veya iş aramak için başka illere giden adayların başvuru yapmasını engelleyecek.

YAŞ ARALIĞI GÜNCELLENDİ

Yeni yönetmelikle adayların yaş aralığı 18 ila 31 olarak belirlendi. En az lise mezunu olma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartları ise korunmaya devam ediyor.

SİYASİ ÜYELİĞİ OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer madde ise siyasi aidiyetlere ilişkin oldu. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

ADLİ SİCİL ŞARTLARI DEVAM EDİYOR

Adayların adli sicil ve güvenlik arşiv araştırması kriterleri ise sıkı şekilde uygulanmaya devam edecek. Buna göre adayların ağır hapis veya belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması gerekecek.

