Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme! İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum İstanbullulara seslenerek "İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız" diyerek Ekrem İmamoğlu'na olay göndermede bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme! İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde "5126 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni"nde konuşan Murat Kurum, İstanbul'u afetlere dirençli hale getirmek için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 7,5 milyon ev ve iş yeri bulunduğunu, 1,5 milyon yapının şu an sağlıksız durumda olduğunu aktardı.

"İSTANBULLULARI YALANDAN KURTARACAĞIZ"

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 378 bağımsız bölümü kentsel dönüşüm kapsamında tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Kurum, Beştelsiz Mahallesi'nde ise 19 binada 157 bağımsız bölümün dönüşümünü bitirdiklerini söyledi.

k1.jpg

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: 5 YIL BOYUNCA SADECE KANDIRDILAR

Kurum, CHP'li İBB yönetiminin kentsel dönüşüm kapsamında taş üstüne taş koymadığını ifade ederek, "Durumun ciddiyetinin bile farkında değiller. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler." diye konuştu.

İstanbul'da 650 bin konutun dönüşümünü yapacaklarını vurgulayan Kurum, "Muhalefet ne derse desin, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan ve arada bir İstanbul'a uğrayan bu zat hangi yalanları söylerse söylesin, hangi yalan siyaseti yaparsa yapsın biz 1 Nisan sabahı milletimizle el ele vereceğiz. Geçmişte nasıl yaptıysak yine yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''

Kurum, kentsel dönüşümün önemine işaret ederek, "Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yıkım işlemi yapılacak Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Üsküdar, Bağcılar ve Avcılar ilçelerindeki noktalarla canlı bağlantı kuruldu. Dua edildikten sonra protokol üyeleri hep birlikte butona bastı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bazı milletvekilleri, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''
ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu
ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu
Tarık Balyalı, İftar programında Sivas Suşehri Polat Deresi Derneği üyeliyle ile bir araya geldi
Tarık Balyalı, İftar programında Sivas Suşehri Polat Deresi Derneği üyeliyle ile bir araya geldi
Son Haberler
Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme! İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız
Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme! İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız
Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!
Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!
Tıp tarihinde Görülmemiş olay! 1 yaşındaki çocuğun beyninden çıkanları gören doktorlar şaştı kaldı!
Tıp tarihinde Görülmemiş olay! 1 yaşındaki çocuğun beyninden çıkanları gören doktorlar şaştı kaldı!
Prof. Dr. Doğancı yazdı: “Antibiyotik direnci modern tıbbın sonunu getirebilir”
Prof. Dr. Doğancı yazdı: “Antibiyotik direnci modern tıbbın sonunu getirebilir”
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Bakü’de toplandı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Bakü’de toplandı
Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Dr. İsmail Haskul, yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor
Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Dr. İsmail Haskul, yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor
Çok Okunanlar
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!
Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!
Tıp tarihinde Görülmemiş olay! 1 yaşındaki çocuğun beyninden çıkanları gören doktorlar şaştı kaldı!
Tıp tarihinde Görülmemiş olay! 1 yaşındaki çocuğun beyninden çıkanları gören doktorlar şaştı kaldı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
İmamoğlu bir önceki seçimlerde verdiği vaatleri hatırlamıyorum demişti, Kurum, İmamoğlu'nun verip tutmadığı 10 vaadini sıraladı
İmamoğlu bir önceki seçimlerde verdiği vaatleri hatırlamıyorum demişti, Kurum, İmamoğlu'nun verip tutmadığı 10 vaadini sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metro Hattı Açılışında seslendi: "Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metro Hattı Açılışında seslendi: "Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez"
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek