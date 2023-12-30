Kupa krizinin ardından Türklere hac yasaklandı mı? İşte yetkili kurumdan açıklama…

Dün akşam yaşanan krizin ardından bir yenisi eklediğine dair haberler çıktı. Özellikle de sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan’ın Türklere hacı yasakladığını söyleyen haberler çıktı. Haberin ardından bir anda gündem olan olayın ardından açıklama geldi.

DEZENFERMASYON MERKEZİNDEN YALANLAMA

Spor müsabakasının yapılmadığı Suudi Arabistan’da siyasi kriz çıkacağı düşüncesi çoğaldı. İki ülke arasındaki buzların yeni eriği yerde yaşanacak olan süreç merak ediliyor.

Krizin hac ve umre vazifelerine de sıçrayacağı söylentileri ortalığı karıştırdı. Konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialara açıklık getirdi. Haberi yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şunları söyledi;

“İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır.

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.' iddiası doğru değildir.”