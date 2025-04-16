Kumarhane işletmecisi, Milyarder 'Vegas Kraliçesi' hayatını kaybetti

ABD'nin ünlü eğlence merkezi Las Vegas'ın kraliçesi olarak bilinen iş insanı, sanat koleksiyoncusu ve hayırsever Elaine Wynn hayatını kaybetti.

SERVETİNİ KUMARHANELERDEN ELDE ETTİ

Las Vegas'taki Mirage Resorts ve Wynn Resorts gibi ünlü tesislerin kurucusu olan ve ABD eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden biri haline gelen Elaine Wynn 82 yaşında hayatını kaybetti. Forbes'e göre 2 milyar dolara yakın serveti bulunan Wynn, bu servetinin çoğunu ABD'nin Las Vegas kentindeki kumarhaneleri ile elde etti.

2010 yılında boşandığı eşi Steve Wynn ile 1967'de Las Vegas'a taşınan Elaine Wynn, burada Frontier Hotel'e yatırım yaptı. Mirage Resorts'u kuran çift bu tesisi 2000 yılında eğlence şirketi MGM'ye sattı. Ardından ünlü çift Wynn Resorts'u kurdu. Wynn çifti Las Vegas'ı dönüştüren ve tatil cenneti haline getiren kişiler olarak tüm ABD'de ün yaptı.

Elaine Wynn aynı zamanda bir sanatsever olarak da biliniyor. ABD eski Başkanı Barack Obama onu 2010 yılında Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin mütevelli heyeti üyesi olarak atadı. Wynn, 2015'ten beri Los Angeles County Sanat Müzesi'nin eş başkanlığını yürütüyordu.

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