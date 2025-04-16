Dizi setinde feci yangın! "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekildiği konakta yagın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Dizi setinde feci yangın: Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek isteyen yapım amiri hayatını kaybetti...

Dizi setinde yangın faciası yaşandı. Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yapım amiri hayatını kaybetti. Aynı dizinin setinde 5 ay önce de yangın çıkmıştı.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.

Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağında yangın çıktı

İlk belirlemelere göre, yangın üst kattaki bir odada başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ancak itfaiye haberinin gecikmesi, yangının büyümesine sebep oldu.

Yapım amiri hayatını kaybetti

Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 'Taki' lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Set paydos edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm set ekibini şaşkına çeviren olayların ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz 'Takiyi' kaybettik. Başımız Sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

Dizinin setinde 5 ay önce de yangın çıkmış ve Kartal’daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.

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