  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Dizi setinde feci yangın! "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekildiği konakta yagın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Dizi setinde feci yangın! "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekildiği konakta yagın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Dizi setinde feci yangın: Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek isteyen yapım amiri hayatını kaybetti...

Dizi setinde feci yangın! "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekildiği konakta yagın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Dizi setinde feci yangın: Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek isteyen yapım amiri hayatını kaybetti...

Dizi setinde yangın faciası yaşandı. Büyükada'da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı konakta yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yapım amiri hayatını kaybetti. Aynı dizinin setinde 5 ay önce de yangın çıkmıştı.

Dizi setinde feci yangın! "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekildiği konakta yagın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlendi.

Her sahnesi ile sosyal medyada en çok konuşanlar arasına girmeyi başaran dizinin Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağında yangın çıktı

İlk belirlemelere göre, yangın üst kattaki bir odada başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ancak itfaiye haberinin gecikmesi, yangının büyümesine sebep oldu.

Dizi setinde feci yangın! "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin çekildiği konakta yagın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Yapım amiri hayatını kaybetti

Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 'Taki' lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Set paydos edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm set ekibini şaşkına çeviren olayların ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz 'Takiyi' kaybettik. Başımız Sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

Dizinin setinde 5 ay önce de yangın çıkmış ve Kartal’daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.

112'ye gelen o çağrı personeli çileden çıkardı!112'ye gelen o çağrı personeli çileden çıkardı!

Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı!Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı!

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Benzine zam geliyor! Benzin, Motorin ve LPG kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatları yine değişiyor: Benzine zam geliyor! Benzin, Motorin ve LPG kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İklim Yasası teklifi, Meclis gündeminden çıkarıldı
İklim Yasası teklifi, Meclis gündeminden çıkarıldı
Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı!
Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı!
Esra Erol'da canlı yayında gözaltı! Damadıyla kaçan kaynanayı dünürü böyle uyarmış: Oğlum sapıktır, evinde yatırma!
Esra Erol'da canlı yayında gözaltı! Damadıyla kaçan kaynanayı dünürü böyle uyarmış: Oğlum sapıktır, evinde yatırma!
Son dakika! Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan açıklama: 12 saat kritik!
Son dakika! Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan açıklama: 12 saat kritik!
CHP delegelerinden şok ifade: Özel böyle seçildi! 16 Nisan Çarşamba gazete manşetleri
CHP delegelerinden şok ifade: Özel böyle seçildi! 16 Nisan Çarşamba gazete manşetleri
Son dakika! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: Son durumu nasıl, Siyasilerden açıklama geldi!
Son dakika! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi: Son durumu nasıl, Siyasilerden açıklama geldi!
Başkan Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde: 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak
Başkan Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjde: 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak