Sorumsuzluğun böylesi: 112'ye gelen o çağrı personeli çileden çıkardı!

112'ye gelen ihbarı dinleyen personel arayan şahsın gereksiz yere hattı meşgul ettiğini dile getirirken, yaşadığı zor anlar kameraya böyle yansıdı...

112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşlar için 7/24 hizmet veriyor. 112'ye başvuranların birçoğu asılsız ve gereksiz ihbar çıkarken, bazıları ise pes dedirtiyor. Çağrı merkezi personelinin yaşadığı ilginç olay kayıtlara böyle yansıdı...

Her gün binlerce çağrıya cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi birçok asılsız ve gereksiz ihbar ile de uğraşmak zorunda kalıyor.

Son olarak gelen bir ihbar personeli çileden çıkardı. Arayan şahıs çocuğunun ödevini yapmadığını ve yardımcı olmaları için polise haber vermelerini istedi.

''Ablacım rahatsız ediyorum kusura bakma. Yav ben oğluma ödev mödev yaptıramıyorum, Telefonu sana versem kızsan, yav polis yokmu bari polise versen kızsa''

Her gün farklı asılsız ihbarla uğraşan ekip yardım bekleyen vatandaşlara ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Değişik istek ve taleplerle ile hattı meşgul eden birçok şahsın karşısında personelin zor anlar yaşadığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

Küresel çocuk istismarı internet ağı çökertildi: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Bozüyük Adana'da yakalandı!

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Benzine zam geliyor! Benzin, Motorin ve LPG kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Esra Erol'da canlı yayında gözaltı! Damadıyla kaçan kaynanayı dünürü böyle uyarmış: Oğlum sapıktır, evinde yatırma!