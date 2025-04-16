İklim Yasası teklifi, Meclis gündeminden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ilk dört maddesi kabul edilen "İklim Yasası" teklifi, planlanan devam oturumları öncesinde Meclis gündeminden çıkarıldı. Görüşmelerin neden durdurulduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na getirilen "İklim Yasası" teklifi meclis gündeminden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'na getirilen "İklim Yasası" görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı.

ŞİMDİLİK TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILDI

Cumhuriyet'in haberine göre; ilk dört maddesi TBMM'den geçen yasa tasarısına ilişkin bugün ve yarın devam edeceği belirtilen görüşmeler şimdilik TBMM gündeminden çıkartıldı.

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