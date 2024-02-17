Kripto piyasasında bu hafta nasıl geçti? Bitcoin, Ethereum ve daha fazlası…

Bitcoin son yedi gün içinde %9,4 arttı ve 15 Şubat'ta kısa bir süre için 52.000 dolara ulaştı. İki yıllık zirve, daha geniş kripto piyasasının 2 trilyon dolarlık bir değerlemeye yaklaşmasıyla aynı zamana denk geldi. Diğer gelişmelerde, altcoinler ve memecoin'ler de trend olan bir pazardan yararlandı.

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KRİPTO PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Santiment'ten elde edilen veriler, en önemli yedi ETF'nin, özellikle Bitcoin'in 50.000 dolar seviyesini aşmasından sonra, Şubat ayının ilk 15 gününde günlük ortalama 1.8 milyar dolarlık bir işlem hacmi bildirdiğini ortaya koydu.

Bitcoin Archive, şu anda altın ETF'lere benzer seviyelere yaklaşan spot Bitcoin ETF'leri için varlıklarda hızlı bir artış kaydetti. Sadece 25 işlem günü içinde Bitcoin, 37 milyar dolarlık varlık bildirirken, altın için 16 Şubat itibariyle 93 milyar dolar.

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2024'te 1.000 ile 10.000 Bitcoin tutan cüzdanlara 12,95 milyar dolar eklendi. 100 ile 10.000 Bitcoin arasında tutan cüzdanlar yaklaşık 5,06 milyar dolarlık bir artış gördü.

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KRİPTO AÇGÖZLÜLÜK SEVİYESİ YUKARDA

Küresel kripto para piyasa değeri şu anda 1,94 trilyon dolar. Bitcoin hakimiyeti %52,42, Crypto Fear & Greeed Index is 76'da Açgözlülük bölgesinde.

Daha geniş pazarda, Nasdaq %0,82 düşüşle 15.775,65’de kapandı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması %0,37'lik hafif bir düşüş gördü ve 38.627,99'dan kapandı.

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