Çocuğu olan PTT’den para alacak! Tek sefer değil çocuk büyüyene kadar destek verilecek

Çocuklara özel olarak devlet çok fazla yardım sağlar. Bu desteklerden bazıları kırtasiye, eğitim ve SED yardımıdır.

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Çocuğu olan PTT’den para alacak! Tek sefer değil çocuk büyüyene kadar destek verilecek

Geçtiğimiz haftalarda 2024 yılı 2. dönemi başladı. Devlet, özellikle de dar ve orta gelirli hanelere, her yıl artan fiyatlar karşısında kırtasiye maliyetlerini ödemekte zorlanan velilere yardımcı olmaya devam ediyor. Bir hanede okuyan çocuğun olması şartıyla kırtasiye yardımı, toplumda dezavantajlı olan dar gelirli insanlara yönelik devam eden yardımlardan biridir. Bu destek, yılda iki kez artırılıyor.

Sene Başında Ödenen Kırtasiye Desteği

Okulların Eylül ayında açılmasıyla birlikte ikinci dönemde de kırtasiye desteği verilecektir. Başvuru işlemleri SYDV'na giderek de tamamlanabilir. İhtiyaç sahibi her hane devlet tarafından destek ödemesi almaktadır. Hükümetin kadınlara ve çocuklara verdiği önem, sağladığı destekler ile kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, okuyan çocuklara 1400 TL'lik destek ödemelerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi. Okuyan çocuğun bulunduğu aileye de SED desteği sağlanabilir. SED desteği, çocuğuna bakamayacak kadar ihtiyaç sahibi olan ve bakanlık tarafından sağlanan destek ile hayatını idame ettiren bireylere özel olarak verilmektedir. Çocuğun okul kıdemine göre ödeme yapılmaktadır.

Sed Ücretleri Ne Kadar?


Hanedeki iki çocuğa SED ödemesi yapılmaktadır. Yeni yılda yaklaşık %50 oranında zamlanan SED desteği Şubat taksitinin hesaplara ne zaman aktarılacağı merak ediliyor. SED desteği, önceki yıla göre yüzde kırk artışla çocuk başına 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselmiştir. Koruyucu aile SED desteği, 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya yükseldi.

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SED desteği ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına 2024 Şubat ayında ne zaman gönderileceği merak ediliyor. Her ayın ikinci yarısında hesaplara aktarılan SED desteğinin bu hafta sonuna kadar ya da önümüzdeki hafta hesaplara aktarılması bekleniyor.

Öğrenciye Sağlanan Destekler

Öğrecilere şartlı eğitim desteği ve SED desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda başvuran tüm çocuklara iki ayda bir farklı tutarlarda destek ödemesi sağlanmaktadır. Yukarıda belirtilen tüm çocuk destekleri için başvurular e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılabilir. Ödemeler ise PTT aracılığıyla yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarih hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunuyor.

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