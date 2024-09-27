Kredi kartı borcu olan yaşadı! 60 ay vade ile yapılandırma olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), karar tarihi itibarıyla dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarı ödememiş olan bireysel kredi kartlarının, kart hamillerinin mevcut borç bakiyeleri talep etmesi halinde en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabileceğini açıkladı.

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Kredi kartı yapılandırma borcunun %50'si ödeninceye kadar, kart hamiline verilen kredi kartının limitleri, ilgili banka tarafından artırılamayacak. Karar tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda, borç bakiyeleri en fazla 60 ay için yeniden yapılandırılabilir. Karar, 50 bin Türk liranın altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'sini, 50 bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için yüzde 40'ı olarak belirlenecek.