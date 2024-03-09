Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye kredi notunu yükseltti

Hükümetin ortodoks ekonomi politikasına dönüşünün finansal istikrar risklerini ve ödemeler dengesi baskılarını azaltması nedeniyle Türkiye'nin kredi notu Fitch tarafından yükseltildi.

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Fitch, Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin notunu bir basamak yükselterek B'den B+'ya çıkardı.

PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR VERİ

Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 9 Eylül'de negatiften sabit hale getirdiğinden bu yana önemli bir adım oldu. Merkez Bankası politika faizini 2.000 baz puan artırarak %45'e çıkardı. Neredeyse %70'lik enflasyonla mücadele etmek için ek sıkılaştırma adımları attı.

Tüm bu olumlu adımları gören Fitch, kredi notunda önemli bir yükseltmeye gitti. Ocak ayında, Türkiye'nin kredi görünümü, ülkeyi yatırım notunun altı çentik altında B3 puanlayan Moody's Ratings'te sabitten pozitife götürdü.

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