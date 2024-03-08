Bloomberg uzmanından Bitcoin ve altın yorumu: 2024’te hangisi öne çıkacak?

Bloomberg'in emtia konusundaki uzmanı, altının bu yıl Bitcoin'i yenip yenemeyeceği konusuna değindi. 2024 yılının başında olmamıza karşın Bitcoin ve altın önemli bir kazanç yapısı gösterdi.

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Bloomberg uzmanından Bitcoin ve altın yorumu: 2024’te hangisi öne çıkacak?

Bloomberg Intelligence'ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, bu yıl birbirlerine karşı altın ve Bitcoin'in performansını değerlendirdi. Uzman ayrıca S&P 500 Endeksi hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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BİTCOİN Mİ, ALTIN MI?

McGlone, altının bu yıl Bitcoin'i geçebileceğini düşünüyor. McGlone, bu yılın ilk çeyreğinde, büyük hisse senedi endeksi S&P 500'ün yanı sıra altın ve dijital altın Bitcoin'in rekor seviyeler gösterdiğini tweetledi. Altın 2.171$’a ulaştı. Bitcoin'e gelince, dünyanın önde gelen kripto para birimi 69.200 dolarlık yeni bir tarihi zirveye yükseldi.

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McGlone, volatilite ayarlı yarışta, en büyük 2024 makroekonomik riski olan altının "performans madalyası" kazanabileceğini söylüyor. Ayrıca uzman, Bitcoin ve altının mevcut düşüşü sayesinde diğer parametreler ivme kazanabileceğini aktardı.

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Bir hafta önce McGlone, Bitcoin'in yükselmeye devam edip 70.000 dolara ulaşması durumunda "metal portföylerde yükseliş" olacağını tweetledi. Çin'in şu anda hızla altın biriktirmesine rağmen, yatırımcılar altın bazlı borsa yatırım fonlarından para çekerek onları spot Bitcoin ETF'lerine taşıyorlar.

İkincisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile neredeyse on yıllık tartışmaların ardından onaylandıkları 11 Ocak'tan beri işlem görüyor.

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