Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor

Dar gelirli emeklilere yardım etmek için PTT, Temmuz ayında da avantajlı kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu kredi, aylık minimum ödemelerle 100.000 TL'ye kadar sunulacaktır.

YAYINLAMA
Google News
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor

PTT kredi almak isteyenlere yeni bir fırsat sunuyor. Şartları karşılayan emekliler, şartsız ve kefilsiz SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunabilir. Maaşını PTT'den alan emekliler, banka faiz oranlarının %5'e ulaşmasına rağmen PTT'nin sunduğu %3.19 faiz oranından yararlanarak kredi kullanabilirler. Emekliler, çok sayıda belge imzalamadan ve kefil göstermeden anında 10.000 TL kredi alabilirler.

36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu

Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyorKiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor

Araba sahibi olanlar bu tarihe dikkat! 31 Ağustos’tan sonra zorunlu olacakAraba sahibi olanlar bu tarihe dikkat! 31 Ağustos’tan sonra zorunlu olacak

Başvuru koşulları

Bu kampanyadan yararlanmak için emekliler maaşlarını PTT'den üç yıl boyunca almaya söz vermelidir. 50.000 TL'ye kadar olan tüm başvurular şubeye gitmeden SMS yoluyla yapılabilir. PTT kredisine kısa mesaj yoluyla başvurmak isteyen emekli vatandaşlar, "PTT" kelimesini cep telefonu mesaj kısmına yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numarasını eklemelidir. Ardından bu mesajı 3050'ye göndermelidir. Emekliler, zaman kaybetmeden ihtiyaç duydukları krediye bu kolay ve hızlı başvuru yöntemi ile ulaşabilirler.

PTT emekli kredisinin geri ödeme koşulları oldukça çekici. Bu 10.000 TL'lik kampanyada kredi vadesi 36 aydır. Kredi tahsis ücreti 55 TL ve kredi faiz oranı %3,19'dur. Aylık taksit tutarı 527,95 TL. Emekliler, bu avantajlı geri ödeme koşulları sayesinde kredi borçlarını ödeyebilirler.

Emeklilerin acil para ihtiyaçlarını karşılamak için PTT'nin sunduğu bu avantajlı kredi kampanyası büyük bir fırsat sunuyor. PTT maaşı alan emekliler, basit ve hızlı bir başvuru süreci sayesinde kredi imkanından anında yararlanabilirler. Daha fazla bilgi ve başvuru için PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Bu kampanya, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve finansal yüklerini hafifletmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor
Bu fiyatlar görmeden alış veriş yapmayın! Tarım kredi Market'ten 29 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında geçerli dev indirim kampanyası
Bu fiyatlar görmeden alış veriş yapmayın! Tarım kredi Market'ten 29 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında geçerli dev indirim kampanyası
Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek
Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek
Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor
Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor
Son Haberler
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor
36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu
36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu
Çocuk gelişim endişeleri: Erken müdahalenin faydaları nelerdir?
Çocuk gelişim endişeleri: Erken müdahalenin faydaları nelerdir?
EURO 2024’de bir ilk: Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı, nedeni herkesi şaşırttı…
EURO 2024’de bir ilk: Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı, nedeni herkesi şaşırttı…
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor
Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor
Çok Okunanlar
Özgür Özel'den skandal açıklama! Hamas'ı suçladı 'suçsuz günahsız Yahudiler' diyerek İsrail'i savundu
Özgür Özel'den skandal açıklama! Hamas'ı suçladı 'suçsuz günahsız Yahudiler' diyerek İsrail'i savundu
Şimdi Para yağacak! 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Şimdi Para yağacak! 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
'Bu nasıl bir iğrençliktir..'! Uraz Kaygılaroğlu, tiyatro oyununda erkek erkeğe öpüşme sahnesi görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
'Bu nasıl bir iğrençliktir..'! Uraz Kaygılaroğlu, tiyatro oyununda erkek erkeğe öpüşme sahnesi görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı
Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı
İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?
İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?
Yorumlananlar