Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor

PTT kredi almak isteyenlere yeni bir fırsat sunuyor. Şartları karşılayan emekliler, şartsız ve kefilsiz SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunabilir. Maaşını PTT'den alan emekliler, banka faiz oranlarının %5'e ulaşmasına rağmen PTT'nin sunduğu %3.19 faiz oranından yararlanarak kredi kullanabilirler. Emekliler, çok sayıda belge imzalamadan ve kefil göstermeden anında 10.000 TL kredi alabilirler.

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Başvuru koşulları

Bu kampanyadan yararlanmak için emekliler maaşlarını PTT'den üç yıl boyunca almaya söz vermelidir. 50.000 TL'ye kadar olan tüm başvurular şubeye gitmeden SMS yoluyla yapılabilir. PTT kredisine kısa mesaj yoluyla başvurmak isteyen emekli vatandaşlar, "PTT" kelimesini cep telefonu mesaj kısmına yazıp bir boşluk bırakıp TC kimlik numarasını eklemelidir. Ardından bu mesajı 3050'ye göndermelidir. Emekliler, zaman kaybetmeden ihtiyaç duydukları krediye bu kolay ve hızlı başvuru yöntemi ile ulaşabilirler.

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PTT emekli kredisinin geri ödeme koşulları oldukça çekici. Bu 10.000 TL'lik kampanyada kredi vadesi 36 aydır. Kredi tahsis ücreti 55 TL ve kredi faiz oranı %3,19'dur. Aylık taksit tutarı 527,95 TL. Emekliler, bu avantajlı geri ödeme koşulları sayesinde kredi borçlarını ödeyebilirler.

Emeklilerin acil para ihtiyaçlarını karşılamak için PTT'nin sunduğu bu avantajlı kredi kampanyası büyük bir fırsat sunuyor. PTT maaşı alan emekliler, basit ve hızlı bir başvuru süreci sayesinde kredi imkanından anında yararlanabilirler. Daha fazla bilgi ve başvuru için PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Bu kampanya, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve finansal yüklerini hafifletmek için önemli bir adım olarak görülüyor.