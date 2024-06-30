36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin aldıktan sonra Termal ilçesindeki turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçen kişileri ücretsiz bir tatil vaadiyle davet edip, psikolojik baskı uygulayıp, devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını tespit etti.

30 şüphelinin yakalanması için 10 Haziran günü Yalova, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 29 kişi tutuklandı. Soruşturmalarının ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Ayrıca, Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili, şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas ve reklamlarda oynayan oyuncu Yusuf Atala da tutuklandı. 16 kişi adli kontrolde, 2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. İkinci operasyonda gözaltına alınan on kişiden üçü tutuklandı ve yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

36 bin kişiyi dolandırmışlar

Soruşturma, daha önce takipsizlik kararı verilen suç duyurularını inceledi ve ilginç bilgilere ulaştı. Özel eğitim alan kişiler, şüphelilerin devre mülk ve ucuz tatil için tesislerinde ağırladıkları kişileri ikna edip sözleşme imzalattı. Bugüne kadar en az 36 bin kişinin, aralarında hakimler, savcılar ve üst düzey bürokratlar da dahil olmak üzere 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturmada, devre mülk satın alıp ucuz bir tatil yapma hayaliyle dolandırılan kişilerin 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri tespit edildi. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları aktardıkları başka kişilerin ve şirketlerin hesap hareketleri de ayrıca incelenir. Bu kişilerin hesaplarına el konulması ve şirketlerine kayyum atanması talep edildi.

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Bu arada, soruşturma kapsamında oluşturulan suç örgütünden ayrılırken, dolandırılan kişilerin cep telefonu ve kimlik bilgilerini alan kişiler, mağdurları teker teker arayıp, "Sizi dolandırdılar" dediler. Bunun farkındayız. Yaşadığınız şeylerin farkındayız. Bu kişilerden para alıp dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Soruşturma sırasında Yalova polisi de bu kişileri tutukladı.

Yalova'da dolandırıcılıkla ilgili davaların çoğu Hukuk Mahkemesi tarafından incelenirken, devre mülk ve ucuz tatil olaylarının ardından şikayetlerin artması üzerine ihtiyaca cevap veremeyince ilk kez Tüketici Mahkemesi kuruldu. Tüketici Mahkemesi, artan başvuruların ardından yetersiz kalınca yeni Tüketici Mahkemelerinin açılması için talep edildi.