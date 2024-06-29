Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor

Hem ev sahibi hem de kiracılarla yakından ilgileniyor. 1 Temmuz'da kira artışındaki yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor. Sonra ne olacak? Merak edilen ayrıntıların adı uzman tarafından açıklandı.

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Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor

1 Temmuz'da mevcut kira artışlarında yüzde 25 artış sınırı sona eriyor. Uzmanlar, ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların artacağını ve normal hayata dönmenin uzun süreceğini söylüyor.

Milliyet'te yer alan bir habere göre, 2022 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar uzatılan kira artışında yüzde 25'lik bir zam sınırı 1 Temmuz'da sona eriyor.

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Hasan Ceran, geçen iki yılda ev sahibi ve kiracı arasında önemli ölçüde anlaşmazlık yaşanan bu durumun artacağını belirtti. Uyuşmazlıkların ve hukuki davaların artacağı tahmin ediliyor.

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Ceran, "İş yerleri için bir değişiklik söz konusu değil ancak konutlarda ciddi bir kaos yaşanıyor ve durum uzun süre devam edecek gibi görünüyor" şeklinde bilgi verdi. Yeni dönemin başlangıcında, kiracı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına göre zam yapmak zorundadır.

Sözleşmede farklı bir madde yoksa, artışı TÜFE oranında yapmak zorunda. Ancak bazı çözülemeyen durumlar var. Örneğin, ev sahibi son iki yıldır kira arışında yüzde 25 oranını geçmediyse 10 bin liraya kiraya verdiği ve bugün yaklaşık 15 bin olan kira miktarı, enflasyon oranının yüzde 65 olduğu düşünülürse yaklaşık 25 bin TL civarında bir rakama çıkar.

Benzer konutların kiralarının çok daha yüksek olduğunu gösterip bu rakamı düşük bulurken, kiracı tarafında bir anda büyük bir artış olarak görülecektir. Uyuşmazlıklar arttıkça hukuki süreçler başlayacaktır. Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların hukuki haklarını bilmeleri çok önemlidir.”

Kira Uyarlama ve Tespit Davaları Artacak

Ceran ayrıca, arabuluculuk veya uzlaştırma gibi çözüm yöntemlerinin uygulanmadığı durumlarda kira uyarlama veya kira tespit davalarının açılabileceğine dikkat çekti.

Yeni düzenleme, 5 yılını doldurmayan kiracıların anlaşmazlıkları için kira tespit davası yerine kira uyarlama davası yoluna gidebilir.

Sözleşme yapıldığı sırada taraflarca tahmin edilemeyen olağanüstü bir durum meydana gelirse, taraflar uyarlama davasına başvurabilir. Buna enflasyon, salgın hastalık, döviz kuru ve deprem de dahildir. Bununla birlikte, kira kontratının beş yılını doldurması halinde, mülk sahibi veya kiracı yapılan artışı az bulan ya da yüksek bulan kiracılar kira tespit davası açabilir.

TÜFE oranının üzerinde bir zam söz konusu olduğunda, haksız kira artış durumu nedeniyle sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istihkak davası açılabilir. Ev sahibinin TÜFE oranında bir zam yapması ve kiracının ödeme yapması durumunda ise kiracının tahliyesi talep edilebileceği gibi icra yoluna gidilebilir. Böyle bir durumda da borçluya alacak ve tahliye talepli ödeme emri gönderilir. Kiracının 7 gün içinde itirazda bulunmaması ve borcunu 30 gün içinde ödememesi durumunda icra müdürlüğü kanalıyla tahliye edilir.”

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