Kar İstanbul'a fena geldi! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısı akşam saatlerine kadar 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin açıkları aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.