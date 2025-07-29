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Korkunç görüntüler ortaya çıktı! Adana'da miras kavgası kanlı bitti: Bir oğlunu mezara diğerini hastaneye gönderdi!

Adana’da miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir baba iki oğlunu tüfekle vurdu. Miras kavgası felaketle biterken bir oğlunun ölümüne diğerinin ise ağır yaralanmasına sebep olan baba jandarma ekipleri tarafından yakalandı...

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Korkunç görüntüler ortaya çıktı! Miras kavgası kanlı bitti: Bir oğlunu mezara diğerini hastaneye gönderdi!

Adana’da Erol Köse (69), miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı oğullarından Nihat Köse'yi (42) av tüfeğiyle öldürdü, Mesut Köse'yi (34) de ağır yaraladı. Olaya dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 24 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Erol Köse, miras anlaşmazlığı nedeniyle oğulları Nihat ve Mesut Köse ile sokakta tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut Köse'yi sopalarla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

Korkunç görüntüler ortaya çıktı! Adana'da miras kavgası kanlı bitti: Bir oğlunu mezara diğerini hastaneye gönderdi!

BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, ÖTEKİNİ AĞIR YARALADI

Komşuları, yaralı kardeşleri hafif ticari araca bindirerek hastaneye götürdü. Nihat Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nihat Köse'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Jandarma ekipleri, Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakaladı.

Korkunç görüntüler ortaya çıktı! Adana'da miras kavgası kanlı bitti: Bir oğlunu mezara diğerini hastaneye gönderdi!

KAVGAYA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta başlayan kavgada Erol ve Murat Köse'nin, Nihat ve Mesut Köse'ye sopa ve tırpanla saldırdığı görüldü. Görüntülerde; arbede sırasında evden aldığı av tüfeğiyle gelen Erol Köse’nin oğullarına ateş açtığı, daha sonra yerde tekmelediği anlar yer aldı.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Ayrıca Murat Köse'nin, bedensel engelli ağabeyi Nihat Köse'ye cep telefonundan gönderdiği hakaret ve tehdit içerikli mesajlara da ulaşıldı. Köse'nin, ağabeyine 'Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sen de buraya gelecek yürek var mı?' şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bab Köse tutuklanırken, kaçan Murat Köse'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber7

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