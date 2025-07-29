Özgür Özel yaptırdıkları ankete güvendi iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

CHP lideri Özgür Özel, yapılacak ilk seçimde partisini birinci yapamaması halinde siyaseti bırakacağını iddia ederek açıklamalarda bulundu...

CHP lideri Özgür Özel, yapılacak ilk seçimde partisini birinci yapamaması halinde siyaseti bırakacağını söyledi. Ayrıca her miting sonrası anket yaptırdıklarını belirten Özel, "Toplumun yüzde 70'i, AK Parti'nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı seçildiği Kasım 2023'teki kurultayda verdiği sözü hatırlatan Özel, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım" dedi.Ekonomim'den Vahap Munyar'a konuşan Özel açıklamasının devamında ise, "Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

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ELİNDEKİ ANKETİ AÇIKLADI

Mitingler sonrası yapay zeka desteği ile analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirten Özel. "Bir kere toplumun yüzde 70'i, AK Parti'nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor. Yaptırdığımız anketlere göre her mitingde, ilde, ilçede değişikliğe gidiyoruz. Verdiğimiz mesajları değiştiriyoruz. İlk günlerde, 'İmamoğlu'na özgürlük' konusu konuşmalarımızın yüzde 70'ini oluşturuyordu. Artık yüzde 70 ekonomi üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.

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