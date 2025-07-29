Kulüpler Birliği başkanı değişiyor! Ali Koç resmen istifasını açıkladı: İşte yeni başkan!

Kulüpler Birliği başkanı değişiyor! Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı: İşte yeni başkan...

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'un görevini bugün Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'a devredeceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'a, görevine devam etmesi yönünde birçok Anadolu kulübünden ciddi anlamda destek ve baskı gelmişti.

Ancak Koç, kararından geri adım atmayacağını ve görevini bir başkasına devredeceğini kesin bir dille açıklamıştı.

YENİ ADAY ERTUĞRUL DOĞAN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; birden fazla Süper Lig kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçmesini istiyor.

Gelen kulis bilgilerine göre ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da adı başkanlık için geçen adaylar.

Kulüpler Birliği'nin kritik toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Ali Koç'un yerine geçecek başkanın bugün belli olması bekleniyor.

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