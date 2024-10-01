Korku filmini aratmadı: Malezya'da katil timsah dehşeti! Yakalanıp midesi temizlenince gerçek ortaya çıktı!

Malezya'da meydana gelen olay korku filmini aratmadı. Küçük kız çocuğu ve yaşlı adamın 25 Eylül'de Sungai Tatau Nehri'nde yüzerken timsah saldırısına uğramıştı. Tuzağa düşürülen o timsahın midesinden bakın ne çıktı...

Dünyanın birçok noktasında yaşanan timsah faciaları kan dondururken son olay Malezya'da gerçekleşti. Yaşanan olay ülke gündeminde büyük yankı uyandırırken Cecelia Julan Intik, 25 Eylül'de Sungai Tatau Nehri'nde yüzerken timsah saldırısına uğramıştı. Bunun ardından, Malezya'daki Sarawak Ormancılık Şirketi uzmanları iki devasa sürüngeni yakalayıp midelerini temizledi.

Dev timsahlar sırasıyla yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı. O kadar ağırlardı ki arama ekipleri onları kıyıya çıkarmak için bir römorkör ve vinç kullanmak zorunda kaldı.

Cecilia'nın ailesi, polise, kızlarının Sungai Tatau nehrinde oynarken güçlü bir yırtıcı tarafından aşağı sürüklendiğini aktardı.Küçük çocuğun dehşete düşen kız kardeşi ve büyükbabası, Cecelia'nın suyun altına çekildiğine tanık oldu ancak timsah saldırısını durdurmak için ellerinden hiçbir şey gelmedi.Yerel medyada yer alan haberlere göre, yaban hayatı uzmanları 27 Eylül'de yakalanan timsahların içini temizledi. Timsahlardan birinde Cecilia'ya ait olduğu düşünülen korkunç kalıntılar çıktı.

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Yetkililer, devasa sürüngenlerden birinin içinde insan dişleri, kemikler ve bir avuç dolusu madeni para buldu.Cecelia'nın bazı aile üyeleri, polisin kalıntıları teşhis etmesine yardımcı olmak için korkunç incelemeyi izledi.Tatau bölge polis şefi yardımcısı Jame Reis "cuma günü iki timsahın tuzağa düşürüldüğünü," doğruladı.

Jame Reis, "İlk hayvan cuma günü saat 09.30 civarında Hulu Sungai Sap'ta yakalandı ve ağırlığının 1,2 ton olduğu belirlendi, ikinci hayvan ise saat 13.20'de yakalandı ve ağırlığının 1,3 ton olduğu belirlendi," açıklamasını yaptı.Yerel medya, hayvanlardan birine ait insan kalıntılarının analiz için Malezya Kimya Dairesi'nin adli laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu.

İkinci timsahtan elde edilen bulgular henüz kamuoyuna açıklanmadı.Dünya Endonezya'da yaşayan 68 yaşındaki Yunus isimli adam, yıkanmak için evinin yakınındaki Peureulak Nehri'ne girdiği andaki yaşadığı dehşet anları konuşuyor. Yunus isimli adamın nehire girdiği anlardaki sessizlik yerini dev timsahın seslerine bıraktı.

Dev timsahla karşı karşıya gelen adam bedeninin yarısı ağaca takılı kalmış bir halde bulundu.Cesedin üst gövdesi, başı ve kolları ise ulaşılamadı.Cenaze töreni için cesedinin sadece yarısı evine götürüldü ancak üst gövdesi, başı ve kolları henüz bulunamadı.Polis, zavallı adamın suda gizlenirken bir timsah tarafından yutulup vücudunun yarısını kaybettiğinden şüpheleniyor.Polis, zavallı adamın suda gizlenirken bir timsah tarafından yutulup vücudunun yarısını kaybettiğinden şüpheleniyor.

Kaynak: Haber7

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