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Endonezya'da deprem: Baubau kentinin güneydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Endonezya'nın güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da deprem: Baubau kentinin güneydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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Endonezya'nın güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), denizin altında meydana gelen depremin merkez üssünün Baubau şehrinin yaklaşık 262 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu belirtti.

Endonezya'da deprem: Baubau kentinin güneydoğusu 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Yaklaşık 587 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya'da deprem: Baubau kentinin güneydoğusu 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak:AA

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