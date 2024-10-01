Akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2024 Salı güncel benzin, motorin, LPG, Brent petrol fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2024 Salı güncel benzin, motorin, LPG, Brent petrol fiyatları
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İsrail'in orta doğuda savaşı yayma hamleleri Global piyasalarda brent petrol fiyatlarını da etkilemekte olup Türkiye'de bu durum güncel akar yakıt fiyatlarında yansımaktadır. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir de Akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2024 Salı güncel benzin, motorin, LPG, ve Brent petrol fiyatları.