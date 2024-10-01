Akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2024 Salı güncel benzin, motorin, LPG, Brent petrol fiyatları

İsrail'in orta doğuda savaşı yayma hamleleri Global piyasalarda brent petrol fiyatlarını da etkilemekte olup Türkiye'de bu durum güncel akar yakıt fiyatlarında yansımaktadır. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir de Akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2024 Salı güncel benzin, motorin, LPG, ve Brent petrol fiyatları.

1 6 Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL'lik fiyat artışı yansıtıldı. Peki, 24 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 24 Eylül 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: 2 6 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 42,75 TL Motorin litre fiyatı: 41,74 TL LPG litre fiyatı: 25.17 TL 3 6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 42,64 TL Motorin litre fiyatı: 41,66 TL LPG litre fiyatı: 24.63 TL 4 6 Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 43,08 TL Motorin litre fiyatı: 42,15 TL LPG litre fiyatı: 25.16 TL 5 6 İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 43,53 TL Motorin litre fiyatı: 42,66 TL LPG litre fiyatı: 24.93 TL 6 6 Brent Petrol Fiyatı ne kadar? Brent petrol fiyatları saat 14:59 itibarıyla 71.872 dolardan işlem görmektedir.



