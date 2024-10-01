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İsrail'in saldırıları yurtlarından etti: Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi

İsrail Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan'ı da bomlamaya devam ediyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan 315 yabancı uyruklu gemiyle Mersin'e geldi.

İsrail'in saldırıları yurtlarından etti: Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

İsrail Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan'ı da bomlamaya devam ediyor. Bombalanan bölgelerden kaçışlar devam ederken, İsrail'in saldırılarından kaçan 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

İsrail'in saldırıları yurtlarından etti: Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi

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Kaynak:AA

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