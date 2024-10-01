İsrail'in saldırıları yurtlarından etti: Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi İsrail Gazze'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan'ı da bomlamaya devam ediyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan 315 yabancı uyruklu gemiyle Mersin'e geldi.