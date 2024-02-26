Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!

Giresun'un Piraziz ilçesinde ulaşım için dere üzerine köprü yaptıran şahıs bölgedeki vatandaşlardan destek göremeyince maliyetini kendi karşıladı. Bölge vatandaşlarına tepki olarak, sadece kendi geçmesi için köprüye demir kapı yaptırıp, kapısına kilit vurdu.

YAYINLAMA
Google News
Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!

Giresun'un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran şahıs köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu.
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyü Bitene mahallesinde yaşayan Hurşit Gürsoy, yaklaşık 15 yıl önce evine ulaşabilmek için Bozat Deresi üzerine kendi imkanlarıyla bir köprü yaptırdı. Ancak komşularının ve arazi sahiplerinin yardım etmemesi üzerine köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanımına sundu. Hurşit Gürsoy'un vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.

Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!

Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!
Köprünün hala kilitli olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Başaran, Gürsoy'un çocuklarının yaz aylarında geldiğini ve köprüyü kullanıp gittiklerini ifade etti.
Bozat köyü sakinlerinden Necati Başaran, yaptığı açıklamada “Yaklaşık 15 yıl kadar önce komşumuz Hurşit Gürsoy, beldenin grup yolundan Bitene mahallesindeki evine kolay ulaşım sağlamak için Bozat Deresi üzerine bir köprü yaptı. Köprüyü yapmadan önce komşusu olan yakınlarına ve arazi sahiplerinden yardım istemiş ancak kimse yardım etmemiş. O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi" dedi.

Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!

Vefatının ardından da çocukları kapıyı hala kilitli tuttuğunu da anlatan Başaran, “Köprüyü yaptıran komşumuz Hurşit Gürsoy’u birkaç yıl önce kaybettik. Ancak hala çocukları tarafından köprü kilitli tutuluyor. Çocukları genelde İstanbul’da yaşıyor. Yazdan yaza fındık zamanında geliyorlar. Geldiklerinde kapıyı açıp kendileri kullanıyor, giderken de kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Duyduğumuza göre babaları vasiyet etmiş ve vasiyet üzerine çocukları da kapı kilitli tutulmaya devam ediliyor. Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek” diye konuştu.

Köprüde intihar girişimi! Eşinden ve çocuğundan ayrı kalan genç, bunalıma girdi!Köprüde intihar girişimi! Eşinden ve çocuğundan ayrı kalan genç, bunalıma girdi!

Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!

Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...Haftanın başında bizi nasıl bir hava bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son değerlendirmeler...

CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilirCHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda acı bilanço! Ukrayna ordusu aylar sonra ilk kez açıklama yaptı!
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda acı bilanço! Ukrayna ordusu aylar sonra ilk kez açıklama yaptı!
Adana’da gece yarısı feci yangın! Anne ve iki oğlu yanan evde can verdi!
Adana’da gece yarısı feci yangın! Anne ve iki oğlu yanan evde can verdi!
Kadın çiftçinin haraç isyanı! "Üretim yapamıyorum"
Kadın çiftçinin haraç isyanı! "Üretim yapamıyorum"
Köprüde intihar girişimi! Eşinden ve çocuğundan ayrı kalan genç, bunalıma girdi!
Köprüde intihar girişimi! Eşinden ve çocuğundan ayrı kalan genç, bunalıma girdi!
Son Haberler
Son dakika! Elazığ maden ocağında göçük meydana geldi!
Son dakika! Elazığ maden ocağında göçük meydana geldi!
Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı
Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı
Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!
Köprüyü kendi imkanlarıyla yapan şahıs, kimseden destek göremeyince, köprüden kimseyi geçirmedi!
Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!
Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!
Akıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladı
Akıl almaz saldırı! Soda almaya giden çocuğa sıkıştırıp yumrukladı
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı
Çok Okunanlar
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
CHP Tuzla’da DEM depremi: Özdemir’in adaylığı iptal olabilir
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek
İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih
İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih
Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı
Bu ramazan pide almak isteyenler iki kez düşünecek! Ramazan pidesi fiyatları açıkladı, yüzde 80 zamlandı
Vicdansızlığın böylesi görülmedi! Yaşlı kadını darp edip, hasarlı evinden demirleri çaldılar
Vicdansızlığın böylesi görülmedi! Yaşlı kadını darp edip, hasarlı evinden demirleri çaldılar
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu