Konya’da feci patlama: Hastane önünde, bir ailenin içinde bulunduğu otomobil havaya uçtu! Patlamanın nedeni ortaya çıktı...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, hastaneden çıkarken meydana gelen patlamada, 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız hayatını kaybetti. Halil Çakmak ve eşi Fatma Çakmak ise yaralandı. Olay, aileyi büyük bir yıkıma uğrattı.

Patlama, Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Mustafa Çakmak ve ailesi, hastaneden çıktıktan sonra, 42 D 9030 plakalı araçlarıyla evlerine doğru yola çıkmışlardı. O sırada patlama meydana geldi.

Otomobilde Olanlar: 3 Aylık Bebek ve Teyze Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, patlamada Mustafa Çakmak ve Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 3 aylık bebek Mustafa ve 18 yaşındaki teyzesi Rabia, patlamanın şiddetiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Anne ve Babaya Müdahale Edildi

Patlamada Fatma Çakmak ve Halil Çakmak çiftinin yaralandığı bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çift, ambulansla tekrar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Patlamanın Sebebi: Oksijen Tüpü İddiası

Patlamanın sebebine dair yapılan ilk araştırmalara göre, patlamanın otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynaklandığı öne sürülüyor. Oksijen tüpü nedeniyle araç içinde meydana gelen yüksek basınç, patlamaya yol açmış olabilir. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer her iki yönden de araştırmalarını sürdürüyor.

Aile Hastaneden Taburcu Olduktan Sonra Patlama Gerçekleşti

Yapılan açıklamalara göre, Fatma ve Halil Çakmak çifti, Mustafa bebeklerini hastanenin yeni doğan servisinden taburcu ettikten sonra evlerine dönmeye başlamışlardı. Patlama, hastaneden çıkar çıkmaz meydana geldi. Aile, uzun süredir hastanede tedavi gören bebekleriyle evlerine dönerken büyük bir trajediye tanıklık etti.

Olayın Soruşturması Devam Ediyor

Konya'da yaşanan bu acı olay sonrası, savcılık ve polis tarafından yapılan soruşturma devam ediyor. Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenmiş değil. Aile üyelerinin sağlık durumu ve patlamanın teknik detaylarına ilişkin yeni bilgiler, soruşturma ilerledikçe açıklanacak.

Bu trajik olay, aileyi derinden sarsarken, güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oksijen tüpleri ve benzeri ekipmanların araç içinde kullanımı, dikkatli bir şekilde denetlenmeli ve olası patlama riskleri en aza indirgenmelidir. Patlama, yalnızca bir aileyi değil, bütün şehri derinden etkileyen bir trajediye dönüştü.

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