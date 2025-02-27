Belediye'nin sorumsuzluğu mağdur etti! İBB, sokak köpeği saldırısına uğrayan vatandaş'a tazminat ödedi! İşte detaylar...

Silivri'de bir imam, sokak köpeği saldırısı sonrası CHP belediyesine açtığı davayı kazandı! Mahkeme belediyenin sorumluluğunu vurguladı.

İstanbul’un Silivri ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan imam Mustafa Düzgit, açtığı davada haklı bulundu. Mahkeme, Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sorumluluğunu tespit ederek tazminat ödemesine hükmetti. Kararda, yetkili kurumların sokak hayvanlarını toplama ve rehabilite etme konusunda yetersiz kaldığı vurgulandı.

BELEDİYE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ!

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararında, belediyelerin başıboş hayvanları toplama ve toplum sağlığını koruma konusunda gerekli önlemleri almadığı belirtildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

''Beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda davalı idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve bu nedenle kusur sorumluluğu bulunduğu açıktır.''

Bu karar, benzer mağduriyet yaşayan vatandaşlar için emsal niteliği taşıyabilir.

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''DAVAYI PARA İÇİN AÇMADIM''

Saldırıya uğrayan imam Mustafa Düzgit, mahkeme kararının sadece kendisi için değil, tüm mağdurlar adına önemli olduğunu söyledi. Düzgit, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

''Bu mahkeme kararının emsal teşkil etmesini istiyorum. Ben bu davayı para için açmadım. Manevi olarak tatmin olmak, üzüntümü gidermek için açtım. İnsanlar herhangi bir köpek saldırısında haklarını arasın, mahkemelere başvursun.”

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