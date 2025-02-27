OGM'den önemli duyuru: Kontenjanlar belli oldu, binlerce personel alınacak! İşte personel alımı ve başvuru ile ilgili önemli detaylar..
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 8.500 yeni personel alımı için kontenjanları açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın müjdelediği bu büyük alımda, farklı branşlardan yapılacak alımlara dair detaylar netleşti. Başvurulara dair tüm bilgiler ve kadro dağılımı haberimizde...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, OGM bünyesinde gerçekleştirilecek olan 8.500 kişilik personel alımının detaylarını açıkladı. Bu alımlar, 3105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli, 150 mühendis ve diğer önemli pozisyonlardan oluşuyor. Bu yeni alımlar, OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma çalışmaları ve teknik destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak.
Alım Yapılacak Branşlar ve KadrolarAlım yapılacak branşlar arasında hem sözleşmeli hem de mevsimlik personel ihtiyacı bulunuyor. Başvurular, farklı teknik alanları kapsayan pozisyonlar için alınacak. İşte detaylar:
Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi Alımı4.000 sözleşmeli personel ve daimi işçi alımında kadrolar şu şekilde dağıtılacaktır:
*Destek Personeli: 3.477 kişi*Daimi İşçi: 252 kişi*Mühendis: 150 kişi*İHA Teknik Personeli: 75 kişi*İHA Pilotu: 30 kişi*Uçuş Teknisyeni: 10 kişi*Pilot: 6 kişi
Mevsimlik Personel Alımı4.500 mevsimlik işçi alımı için belirlenen kadro dağılımı ise şu şekildedir:
*Orman İşçisi: 3.105 kişi*Arazöz Operatörü: 812 kişi*Greyder Operatörü: 233 kişi*Dozer Operatörü: 160 kişi*Ekskavatör Operatörü: 122 kişi*İş Makinesi Operatörü: 36 kişi*Traktör Operatörü: 32 kişi
Başvuru Şartları ve SüreçBaşvurular, ilgili pozisyonlara göre yapılacaktır. Başvurmak isteyen adayların, OGM'nin belirleyeceği tarihlerde başvuru yapmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Alım yapılan pozisyonlarda adaylardan genellikle belirli bir eğitim ve deneyim istenecektir. Adayların başvuru süreci ile ilgili detayları OGM'nin resmi internet sitesinden öğrenmeleri gerekmektedir.
Alımların Önemi ve OGM'nin GeleceğiOGM'nin 8.500 kişilik alım yapması, orman yangınlarıyla mücadele, doğa koruma ve diğer çevre projelerinde ciddi bir destek sağlayacaktır. Aynı zamanda, ülkenin orman yönetimi ve ağaçlandırma çalışmaları için büyük bir güç oluşturacaktır. Bu alım, OGM'nin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.
OGM'nin yaptığı 8.500 kişilik alım, kamu sektöründe iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle orman yangınları ve doğal afetler gibi kritik zamanlarda, bu alımların büyük katkı sağlaması bekleniyor. Başvuru sürecine katılmak isteyenlerin, OGM'nin duyurularını takip etmeleri önemlidir. Kamu personeli alımı, ülke ekonomisi ve doğa koruma alanında büyük bir adım olmaya devam edecektir.