OGM'den önemli duyuru: Kontenjanlar belli oldu, binlerce personel alınacak!

Alımların Önemi ve OGM'nin Geleceği

OGM'nin 8.500 kişilik alım yapması, orman yangınlarıyla mücadele, doğa koruma ve diğer çevre projelerinde ciddi bir destek sağlayacaktır. Aynı zamanda, ülkenin orman yönetimi ve ağaçlandırma çalışmaları için büyük bir güç oluşturacaktır. Bu alım, OGM'nin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.