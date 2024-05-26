Konutta yeni sisteme geçiş: Gayrimenkul yatırım fonu geliyor…

2024 yılında konut sektöründe ciddi duraksamalar öne çıktı. Otomotiv ile beraber Türkiye’nin dinamiklerini oluşturan konut sektöründe çok konuşulacak yeni karar açıklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı, konut arzının artmasında büyük rol oynayacak gayrimenkul fonunu duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu ile hareket edilen düzenlemede detaylar da belli oldu.

YENİ SİSTEM GAYRİMENKUL FONU

Bakan Mehmet şimşek, konutta yeni sistem hakkında açıklama yaptı. Yeni konut sistemiyle beraber isteyen ev sahibi isteyen ise, gelir olarak kullanabilir. İşte Hazine ve Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklama;

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“SPK tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak.”

İSTEYEN GELİR İSTEYEN EV SAHİBİ OLACAK

“Yeni proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebilecek. Düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, unvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacak. Bu açılardan proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine proje dahil edemeyen mevcut gayrimenkul yatırım fonlarından farklı bir içeriğe sahip olacak.”

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