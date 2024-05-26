Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…

T.C. Dışişleri Bakanlığı yeni personel alımı için paylaşımda bulundu. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 170 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada personel alımında KPSS şartı aranmayacak. Bu da başvuru yapacaklar için büyük bir avantaj sağlayacak.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Giriş sınavı başvuruları 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir),

b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) 1 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

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ç) 2 no.’lu “Teknik Destek” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.’lu “Kurumsal Destek” kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.

HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALINACAK?

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