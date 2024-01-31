Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak börekçiye giren lüks araç, ortalığı savaş alanına çevirirken o anlarda müşterilerin olmaması, daha büyük faciayı önledi.

YAYINLAMA
Google News
Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan lüks otomobil börekçi dükkanına daldı. Kaza esnasında dükkanın boş olması, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

BÖREKÇİYE DALAN LÜKS ARAÇ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki kaldırama çıkıp ardından börekçi dükkanına daldı.

Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!

Kaza sonrası otomobil ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken iş yeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken dükkanın boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!
Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çakar lamba kullanan sürücü yakayı ele verdi!Çakar lamba kullanan sürücü yakayı ele verdi!

Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttuBir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu

Uzmanlar uyardı: Ergenlik dönemine dikkat! ''Genetik hastalıklar bu süreçte ortaya çıkabilir''Uzmanlar uyardı: Ergenlik dönemine dikkat! ''Genetik hastalıklar bu süreçte ortaya çıkabilir''

O, öfkeli koca tutuklandı! Eşinin bulunduğu evin kapısına kurşun yağdırmıştıO, öfkeli koca tutuklandı! Eşinin bulunduğu evin kapısına kurşun yağdırmıştı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çakar lamba kullanan sürücü yakayı ele verdi!
Çakar lamba kullanan sürücü yakayı ele verdi!
O, öfkeli koca tutuklandı! Eşinin bulunduğu evin kapısına kurşun yağdırmıştı
O, öfkeli koca tutuklandı! Eşinin bulunduğu evin kapısına kurşun yağdırmıştı
Bakan Yerlikaya suç örgütlerine göz açtırmıyor! Kafes-33 operasyonlarında örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya suç örgütlerine göz açtırmıyor! Kafes-33 operasyonlarında örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı
Sahte araç kiralama sitesi şebekesi çökertildi!
Sahte araç kiralama sitesi şebekesi çökertildi!
Son Haberler
Gazeteci Enver Aysever'den bomba iddia: Özel, Kılıçdaroğlu'na yalvardı ''Lütfen beni İmamoğlu'ndan kurtarın''
Gazeteci Enver Aysever'den bomba iddia: Özel, Kılıçdaroğlu'na yalvardı ''Lütfen beni İmamoğlu'ndan kurtarın''
Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!
Kontrolden çıkan lüks araç börekçiye daldı! Ortalık savaş alına döndü!
Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Uzmanlar uyardı: Ergenlik dönemine dikkat! ''Genetik hastalıklar bu süreçte ortaya çıkabilir''
Uzmanlar uyardı: Ergenlik dönemine dikkat! ''Genetik hastalıklar bu süreçte ortaya çıkabilir''
İzmir'in Dikili'deki balıkçı teknesi faciasında, kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı!
İzmir'in Dikili'deki balıkçı teknesi faciasında, kayıp bir kişinin daha cesedine ulaşıldı!
Akaryakıt zammı vatandaşı illallah ettirdi: Herkes tek çareyi LPG’de görüyor…
Akaryakıt zammı vatandaşı illallah ettirdi: Herkes tek çareyi LPG’de görüyor…
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı
Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı
TFF'den devrim niteliğinde kararlar! VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
TFF'den devrim niteliğinde kararlar! VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı, şiddetli yağmur kar fırtınaya dikkat! 31 Ocak 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı, şiddetli yağmur kar fırtınaya dikkat! 31 Ocak 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Araç sahipleri dikkat! Bugün MTV’nin son günü…
Araç sahipleri dikkat! Bugün MTV’nin son günü…
Adana’da minibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı, yolcuların çığlıkları izliyenleri korkuttu!
Adana’da minibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı, yolcuların çığlıkları izliyenleri korkuttu!
Afyonkarahisar’da kaza yapan tanker yan yattı! 28 ton yağ ziyan oldu!
Afyonkarahisar’da kaza yapan tanker yan yattı! 28 ton yağ ziyan oldu!
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL