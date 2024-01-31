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Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
İYİ Parti'nin seçimlere hür ve müstakil girme kararından sonra İYİ Parti ile CHP arasında ipler her geçen gün giderek geriliyor, Merak Akşener, Özel-İmamoğlu'nun eş başkanlığını eleştirdi. Akşener ayrıca Özel'in kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.
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