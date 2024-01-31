Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu

İYİ Parti'nin seçimlere hür ve müstakil girme kararından sonra İYİ Parti ile CHP arasında ipler her geçen gün giderek geriliyor, Merak Akşener, Özel-İmamoğlu'nun eş başkanlığını eleştirdi. Akşener ayrıca Özel'in kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

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Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu 1

BİR ZAMANLAR CAN CİĞER SARMAŞTILAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ana muhalefet partisi de meğer bizden çok rahatsızmış milletimiz için doğru şeyler yapıyoruz demektir. Birileri istiyor ki billboards'suz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane.

Bilboardlarımız hazırlanıp baskıya gönderildi. Fotoğrafları çekilmiş ve İstanbul'dan şirkete telefon gelmiş. 'Bunları asmayacaksınız, yumuşatın' denmiş. Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar, alınıyorlar. Gelen telefon üzerine şirket de korkmuş, tedirgin olmuş.

Çok yakın bir gelecekte bu kepazeliğin ihalesini şirket üzerine yıkarlarsa hiç şaşmayacağız. Çünkü biz zaten şirkete telefon açan fevkalede cebbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş yapmaya gelince meydana çıkmaya cesaret edemeyişiyle tanıyoruz zaten.

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