Komser yardımcısı, Hatay'daki görevinden izinli geldiği evinde katliam yaptı!

Ankara'da evine izinli olarak gelen komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

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Komser yardımcısı, Hatay'daki görevinden izinli geldiği evinde katliam yaptı!

Ankara'da evine izinli olarak gelen komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.
Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı.

Komser yardımcısı, Hatay'daki görevinden izinli geldiği evinde katliam yaptı!

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet geçirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Komser yardımcısı, Hatay'daki görevinden izinli geldiği evinde katliam yaptı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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