KÖFN neden dağıldı? işte dağılma kararının perde arkası!

2022 yılında çıkardığı 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısı ile ünlenerek binlerce çok hayran kitlesine ulaşan KÖFN, grubun üyeleri birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkarması grup dağılıyor mu söylentilerini artırmıştı,. Söylentiler gerçek çıkarak grubun dağıldığı belirtildi. Sevenleri şimdi merak ederek KÖFN neden dağıldı, diye araştırmaya başladı. İşte KÖFN grubunun dağılma kararının perde arkası

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KÖFN neden dağıldı? işte dağılma kararının perde arkası!

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, karar sonrası Instagram hesaplarından takipleşmeyi bıraktı
KÖFN, 2022 yılında çıkardığı 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısı ile hafızalara kazınmıştı. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası KÖFN'ün dağılacağı yönündeki söylentiler doğru çıktı.

KÖFN neden dağıldı? işte dağılma kararının perde arkası!

KÖFN GRUBU DAĞILDI

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018 yılında kurulan KÖFN grubu dağıldı. "Bi' Tek Ben Anlarım" ile müzik listelerine damga vuran ikili, kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı aldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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