Kocaeli'de yürekleri parçalayan görüntü! Anne ve bebekleri iş makinesinin altında kaldı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parka gitmek için evden çıkan anne ve çocuklarına, yoldan geçen iş makinası çarptı. Yaşanan korkunç kazada bebek hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki kurtuldu.

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Kocaeli'de yürekleri parçalayan görüntü! Anne ve bebekleri iş makinesinin altında kaldı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki kurtuldu. Babanın feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza, Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'de yürekleri parçalayan görüntü! Anne ve bebekleri iş makinesinin altında kaldı!

OLAYIN GÖREN BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Baba, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de yürekleri parçalayan görüntü! Anne ve bebekleri iş makinesinin altında kaldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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