Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!

Eyüpsultan’da iddiaya göre 2 kuzeni ile tartıştığı sırada silahla vurarak öldüren Ali Mumcu’ hakkında görülen davana karar çıktı. Mahkeme sanığı 2 kez müebbet ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

YAYINLAMA
Google News
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!

Eyüpsultan’da tartıştığı 2 kuzenini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Mumcu’nun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 kez müebbet ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Eyüpsultan’da 28 Temmuz 2021’de tartıştığı kuzenlerini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Mumcu’nun İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava karara bağlandı.

‘’Olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum’’

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Mumcu, ‘’Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, ben bu olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum’’ ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!

2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Mumcu’yu, Cahit Mumcu ile Cevdet Mumcu’ya yönelik ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini sanık yararına takdiri hafifletici neden kabul eden heyet, bu cezayı ayrı ayrı müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, sanık Mumcu’yu Mehmet Yaşar Mumcu’ya yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan takdiri indirim de uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 10 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 2 kez müebbet hapis ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Mumcu’nun tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Mütalaadan

Açıklanan mütalaada, olay günü Mehmet Yaşar Mumcu’nun asker eğlencesinin olduğunu, eğlenceye katılan Cevdet ve Cahit Mumcu’nun daha sonra eğlenceden ayrıldığını, sanık Ali Mumcu’nun elindeki poşet içerisinde bulunan silahla teyzesinin oğlu Cahit Mumcu’nun evine gittiğini ve bir süre birlikte yürüdüklerini aktardı.

Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!

Olay öncesi ölenleri tehdit ettiği ve cinayeti tasarladığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, Ali Mumcu’nun silahla Cahit Mumcu’ya birkaç el ateş ettiği, engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası Cevdet Mumcu’ya da birkaç el ateş ettiği ve sanığın olaydan önce Cevdet ve Cahit Mumcu’yu tehdit ederek bu nedenle cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Ali Mumcu’nun, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktıSomali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı

Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!

İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!

Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldıAltın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!
Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!
Son Haberler
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!
Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının kaza ve arızaları, vatandaşları tedirgin etti!
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının kaza ve arızaları, vatandaşları tedirgin etti!
Çok Okunanlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…