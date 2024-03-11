İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı

Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına göre, dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi ve 85 bin kişi arttı. Erkeklerde işsizlik oranı % 7,7 ve kadınlarda % 11,7 olarak tahmin edildi.

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İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı

Ocak ayına ilişkin işgücü istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, ocakta 15 yaş ve üstü işsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin artarak 3 milyon 214 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak % 9,1 oldu. Erkeklerde işsizlik oranı % 7,7 ve kadınlarda % 11,7 olarak tahmin edildi.

İşsiz Sayısında Son Rakamlar

Bir önceki aya göre istihdam edilenlerin sayısı 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi oldu ve istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Erkeklerde bu oran %66,0 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

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Ocak ayında işgücü bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişiye ulaştı ve işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 53,9 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5, kadınlarda %36,6 idi.

Haftalık Çalışma Saatleri

Referans döneminde çalışanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat oldu.

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