İşsizlik verileri yine düşündürücü: İşte TÜİK’in açıkladığı o rakamlar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 11 Şubat Pazartesi günü işsizlik verilerini paylaştı. Rakamlar çift haneye işaret etmedi. Ancak yüzde 9’un üzerine çıkarak tehlike sinyallerini verdi. İşte piyasaların merak ettiği işsizlik verileri…

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İşsizlik verileri yine düşündürücü: İşte TÜİK’in açıkladığı o rakamlar…

Hanehalkı İşgücü Araştırması, işsizlik verilerini açıkladı. Bu sonuçlara göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

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İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,1, kadınlarda ise %21,1 olarak öne çıktı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 43,3 OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

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