Kıtlama çay keyfimiz kursağımızda kaldı! Tek yudumda içilen çay kanser yapıyor!

Doğu Anadolu Bölgesinde uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre kıtlama olarak içilen sıcak çayın yemek borusunu tahrip ederek kansere neden olduğu açıklandı.

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Kıtlama çay keyfimiz kursağımızda kaldı! Tek yudumda içilen çay kanser yapıyor!

Doğu Anadolu Bölgesinde sık görülen yemek borusu kanserine kıtlama olarak içilen sıcak çayın etkisinin olduğu uzman doktorlar tarafından açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde sıkça rastlanan yemek borusu kanseri üzerine yapılan bir araştırma, sıcak çayın bu kansere yol açtığını ortaya koydu. Uzmanlara göre sıcak çay tüketmenin tek nedeninin ise kıtlama yöntemi ile içilmesidir. Doğu Anadolu kentlerinde kıtlama şeker ile çay içme geleneğinin tarihi uzun yıllara dayanıyor. Çayın, parçalanmış sert dökme şekerin ağızda tutulmasıyla içildiği bu yöntem uzmanlara göre yemek borusu kanserine neden oluyor. Çay ocaklarında günlerini geçiren Muşlu vatandaşlar ise kıtlama ve sıcak çay içmeye devam ediyor.

Kıtlama çay keyfimiz kursağımızda kaldı! Tek yudumda içilen çay kanser yapıyor!

TEK SEFERDE ALINAN YUDUM KANSERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Muş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Emrah Varan, bölgede sıcak çay tüketmenin en başlıca nedeninin kıtlama içilen çayların olduğunu belirterek, “Doğu Anadolu Bölgesinin Ağrı, Kars, Ardahan, Muş ve Erzurum illerinde bizim kıtlama dediğimiz yani çay şekerini ağıza alıp sıcak çayı içme alışkanlığı var. Bu alışkanlık kronik iritasyon dediğimiz yemek borusunda tahrişe sebep olur ve bu tahriş zamanla kansere sebep olur. Dünyada uzak doğuda, Türkiye’de de Doğu Anadolu’nun doğusunda yemek borusu ve yemek borusu başında kanser ihtimali daha yüksektir. Yani durum böyle olunca da sıcak çayı tek seferde yüksek miktarda ağza alıp içmemek lazım. Hem ağız mukozasını yakar hem yemek borusu ve yemek borusu başını yaktığı için kansere sebep olur. Bu konudaki önerilerimiz şöyle; çay kıtlama olarak içilecekse çayın sıcak olmamasına dikkat edilip yine tek seferde çok miktarda içilmemeli. Sıcak bir çay, salep dahi olabilir bir kereden yüksek miktarda alırsanız ve bunu sürekli yaparsanız kronik iritasyon dediğimiz sürekli yaralanmalardan sonra kansere dönüşür. Bu konudaki önerimiz bir kere çayın çok sıcak olmaması lazım, ağza alındığında dili ya da ağız mukozasını yakmaması lazım, bir ikincisi yüksek miktarda almamız lazım. Çay hepimizin tükettiği, toplumumuzun milli içeriklerinden biridir” dedi.
Muş’ta çay ocağı işletmeciliği yapan Yılmaz Alak ise bölgede çayın sıcak içildiğini belirterek, “Memleketimizde hava soğuk ve karlı geçiyor. İnsanlarımız ısınmak için sürekli hızlı hareket ediyor. Bu da yeme içmeye de yansıyor. Bölgemizdeki insanlar çayı ısınmak için içtiğinden dolayı çok sıcak tüketmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca kıtlama dediğimiz çay içme yöntemi de bizde çok yaygın. Kıtlama çay içenler çayın soğumasını beklemeden içtikleri için bahsedilen hastalığa sebebiyet veriliyor” ifadelerini kullandı.

Kıtlama çay keyfimiz kursağımızda kaldı! Tek yudumda içilen çay kanser yapıyor!

Çay ocağında kıtlama çay içen Melik Alak da, bilimsel açıklamaya bağlı olarak çayı dinlendirdikten sonra içeceklerini belirterek, “Genelde soğuk bölgede yaşadığımız için çayımızı kıtlama ile sıcak içiyoruz. Son zamanlarda bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda sıcak çayın yemek borusunda kansere sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Çayımızı beklettikten sonra içeceğiz. Sağlığımız daha önemlidir” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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